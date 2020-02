Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte erkennt Tatverdächtigen wieder

Freiburg (ots)

Eine Frau erkennt in der Straßenbahn einen Mann wieder, der sie zwei Wochen zuvor, in einer Regionalbahn belästigt haben soll.

Genau richtig reagiert hat eine Frau am Mittwochvormittag, als sie in der Straßenbahn in Freiburg den Mann erkannt hat, der sie zwei Wochen zuvor belästigt haben soll. Sie wählt den Notruf und so konnten Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg den 23-Jährigen noch in der Straßenbahn vorläufig festnehmen und an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-jährigen, afghanischen Staatsangehörigen eingeleitet.

Am 30. Januar hatte die Geschädigte bei der Bundespolizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie gab an, am Abend zuvor, durch einen Mann in einer Regionalbahn zwischen Freiburg und Bad Krozingen belästigt worden zu sein. Die Bundespolizei führt das zunächst gegen Unbekannt geführte Ermittlungsverfahren nun gegen den 23-Jährigen Tatverdächtigen.

