Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen über einjähriger Haftstrafe

Schallstadt (ots)

Die Bundespolizei konnte einen Mann festnehmen, der eine Haftstrafe von über einem Jahr verbüßen muss. Am Montagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 25-Jährigen in einem aus der Schweiz kommenden Fernzug bei Schallstadt. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife einen offenen Vollstreckungshaftbefehl fest. Wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz war der 25-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt worden. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

