Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bedrohung mit selbstgemachtem gefährlichem Werkzeug

Freiburg (ots)

Mit einem selbstgemachten, gefährlichen Werkzeug bedrohte ein 44-Jähriger einen Jugendlichen am Hauptbahnhof Freiburg. Samstagnacht sprachen zwei Jugendliche eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg an und gaben an, kurz zuvor bedroht worden zu sein. Dabei habe ein Mann einen ringartigen Gegenstand benutzt, der zusätzlich mit Messern ausgestattet sei. Anhand der Beschreibung konnte der Tatverdächtige vor einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof angetroffen werden. Der 44-jährige, deutsche Staatsangehörige gab zu einen Jugendlichen bedroht zu haben. Er habe ihm und seinem Freund jedoch nur eine Lektion erteilen wollen, da diese zuvor, in dem Schnellrestaurant, Müll auf seinem Tisch abgelegt hätten. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte eine Gabel aufgefunden werden, deren Griff zu einem Halbkreis gebogen war. Zudem waren zwei Zinken nach vorne geborgen und standen wie Spitzen von der Gabel ab. Außerdem führte der 44-Jährige ein präpariertes Stahlrohr mit, dass einem Schlagstock ähnelte. Gegen den 44-Jährigen wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beiden aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

