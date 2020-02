Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung im Zug nach Fasnachtsveranstaltung

Freiburg St. Georgen/Heitersheim (ots)

Nach der Fasnachtsveranstaltung in Freiburg St. Georgen kam es am Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Zug Richtung Müllheim.

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligen in einem Regionalzug informiert. Am Bahnhof Heitersheim wurde die Fahrt des Zuges angehalten und die Auseinandersetzung konnte durch zwei Streifen des Polizeirevier Müllheim und drei Streifen der Bundespolizei beendet werden. Der Auseinandersetzung ging wohl ein verbaler Streit voraus, da ein 21-jähriger, deutscher Staatsangehöriger sich nach der Abfahrt in Freiburg St. Georgen im vollbesetzten Zug eine Zigarette angezündet haben soll. Die Beteiligten, trugen lediglich leichte Blessuren davon, die vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

