Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zurückschiebung nach Verstoß Wiedereinreisesperre

Lörrach (ots)

Ein 23-Jähriger, der entgegen einer bestehende Einreisesperre, versuchte nach Deutschland einzureisen wurde durch die Bundespolizei festgestellt und zurückgeschoben. Am Samstagmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen, aus der Schweiz kommenden, Fernbus am ZOB Lörrach. Dabei überprüften die Kräfte einen 23-jährigen, guineischen Staatsangehörigen, der keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen konnte. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 23-Jährige nach Italien abgeschoben wurde und ein Einreiseverbot gegen ihn besteht. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn eingeleitet. Der Mann wurde in die Schweiz zurückgeschoben und eine zweijährige Wiedereinreisesperre gegen ihn erlassen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro bezahlen.

