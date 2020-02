Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wiedereinreisesperre nach zweifachem Einreiseversuch

Basel/Freiburg (ots)

Gegen drei Männer, die an einem Tag zweimal versucht haben nach Deutschland einzureisen, wurde eine Wiedereinreisesperre erlassen.

Am Donnerstagvormittag wurden drei Männer im Alter von 25 bzw. 32 Jahren am Basel Badischen Bahnhof vor dem Einstieg in einen ICE in Richtung Deutschland kontrolliert. Dabei konnten sich die irakischen Staatsangehörigen nicht ausweisen. Aufgrund der fehlenden Reisedokumente wurde ihnen die Einreise nach Deutschland verweigert. Am Abend desselben Tages stellte eine Streife der Bundespolizei drei ausweislose, irakische Staatsangehörige am Hauptbahnhof Freiburg fest. Die Überprüfung ergab, dass es sich um die drei Männer handelt, denen am Vormittag die Einreise verweigert wurde. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurden Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet. Sie wurden durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben und eine zweijährige Wiedereinreisesperre gegen sie erlassen.

