BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall in Zug S1 bei Löffingen

Löffingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall in einem Zug bei Löffingen. Am gestrigen Dienstag gegen 19:45 Uhr, soll ein Zugbegleiter im Zug der S1 auf der Strecke zwischen Freiburg und Löffingen, durch einen unbekannten männlichen Fahrgast, grundlos geschlagen worden sein. Der Zugbegleiter hatte den Mann am Bahnhof Löffingen darauf aufmerksam gemacht, die Türen freizugeben, damit der Zug weiterfahren kann. Der Unbekannte verließ danach den Zug in Löffingen. Er soll zwischen 35 und 40 Jahren alt sein. Er trug eine blaue Regenjacke, Jeanshose und weiße Sportschuhe. Weiterhin führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

