Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei sucht Zeugen für einen Fahrraddiebstahl in der S5

Lörrach (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag, 2. Februar 2020 gegen 12:24 Uhr in der S5 von Weil am Rhein nach Lörrach ereignet haben soll.

Beim Halt am Hauptbahnhof Lörrach sollen zwei Jugendliche ein Fahrrad aus dem Fahrradabstellwagen entwendet haben. Als der Geschädigte dies bemerkte lief er den Jugendlichen hinterher, wobei er am Bahnsteig zu Fall kam. Die Jugendlichen ließen das Fahrrad fallen und flüchteten. Nach Angaben des Geschädigten soll der Diebstahl von mehreren Mitreisenden bemerkt worden sein.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

