Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dieb durch die Bundespolizei festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein Diebstahl im fahrenden Zug endete für einen 24-jährigen algerischen Staatsangehörigen auf dem Revier der Bundespolizei Freiburg. Zuvor hatte der junge Mann am Samstagmorgen im Intercity zwischen Offenburg und Freiburg, einer Reisenden, eine hochwertige Markenbrille entwendet. Als das mutmaßliche Opfer den Diebstahl bemerkte und den Dieb zur Rede stellen wollte, stand dieser wortlos auf und verließ den Waggon. Bei seiner "Flucht" nahm der 24-Jährige noch kurzerhand einen abgestellten Trolley, einer anderen Reisenden, mit sich. Auch die Eigentümerin des Trolleys bemerkte den Diebstahl und konnte dem Dieb die Beute entreißen. Danach entfernte sich der Mann in einen anderen Waggon. Beamte der zwischenzeitlich verständigten Bundespolizei, konnten den Mann beim Zughalt in Freiburg noch im Zug antreffen und vorläufig festnehmen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zum Bundespolizeirevier Freiburg verbracht. Der algerische Staatsangehörige war über seine Festnahme so aufgebracht, dass er nicht nur die Beamten beleidigte, sondern auch versuchte, diese durch Kopfstöße zu verletzten. Ermittlungen ergaben, dass der algerische Staatsangehörige in der Schweiz lebt. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet. Danach wurde der Mann durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben.

