BPOLI-WEIL: Mann nach Vorfall im Zug in Untersuchungshaft

Freiburg/Denzlingen (ots)

Gegen einen Mann wurde aufgrund des Verdachts mehrerer Straftaten eine Untersuchungshaft angeordnet.

Der 20-Jährige steht im Verdacht am 22. Januar 2020 in einer BSB von Freiburg nach Denzlingen zunächst eine Minderjährige belästigt zu haben. Zudem soll er einen 54-Jährigen, der dazwischen gehen wollte, geschubst, dessen Brille beschädigt und ihm Schläge angedroht haben. Durch im Zug befindliche Prüfer wurde der Vorfall bemerkt und der deutsche Staatsangehörige am Bahnhof Denzlingen aus dem Zug verbracht und die Polizei verständigt. Auch gegenüber den Prüfern und einer Streife des Polizeiposten Denzlingen soll sich der 20-Jährige aggressiv verhalten haben. Im weiteren Verlauf soll er die Beamten beleidigt und nach ihnen getreten haben, wobei er einen Beamten am Oberschenkel traf. Der 20-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Gegen den einschlägig vorbestraften 20-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft angeordnet. Der 20-Jährige wurde daraufhin durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Beamte wurde durch den Tritt an den Oberschenkel nicht verletzt.

