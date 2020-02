Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei zieht falsche Dokumente aus dem Verkehr

Breisach am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung konnten durch die Bundespolizei mehrere falsche Dokumente sichergestellt werden. Am Dienstagmittag wurden drei Männer, die sich mit dem Auto auf dem Weg nach Breisach am Rhein zum Mittagessen befanden, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Bei genauer Betrachtung stellten die Beamten fest, dass sich zwei der Männer mit gefälschten bulgarischen Identitätskarten ausgewiesen hatten. Es handelte sich bei den Beiden um einen 36 und einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen, die nach ersten Ermittlungen in Frankreich wohnhaft sind. Bei der Durchsuchung der Personen wurden noch totalgefälschte Führerscheine aus Rumänien und Polen aufgefunden. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise nach Deutschland eingeleitet. Alle Dokumente wurden sichergestellt und dienen als Beweismittel im eingeleiteten Strafverfahren. Beide Personen wurden durch die Bundespolizei wieder nach Frankreich zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell