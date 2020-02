Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Ein gesuchter 50-Jähriger konnte in einem Fernbus aus Italien festgenommen werden. Am Donnerstagvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen Fernbus aus Italien am Übergang Weil am Rhein - Autobahn. Hierbei überprüften sie einen 50-jährigen Fahrgast, bei dem die Fahndungsabfrage eine Ausschreibung zur Festnahme ergab. Der italienische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht begleichen. Zur Verbüßung der 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

