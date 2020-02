Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall in Zug RE 17039 bei Riegel-Malterdingen

Riegel (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall in einem Zug bei Riegel-Malterdingen. Am 04.02.2020 gegen 19:45 - 20:00 Uhr, wurde durch einen Zugbegleiter des Zuges RE 17039 der Bundespolizei gemeldet, dass in diesem Zug im dritten Wagen, etwa in Höhe Riegel- Malterdingen, durch zunächst eine unbekannte Person, alle Türen (Aus- / Eingangstüren, sowie die Verbindungstüren) verschlossen wurden. Hierdurch war es Reisenden nicht möglich, beispielsweise den Zug im Bahnhof Riegel zu verlassen. Die eingeschlossenen Passagiere meldeten schließlich über den Zugnotruf dem Lokführer, dass die Türen des Zuges verschlossen wären. Beim nächsten Halt im Bahnhof Emmendingen wurden die Türen durch den alarmierten Lokführer und den Zugbegleiter wieder geöffnet. Im Anschluss konnte eine der Tat verdächtigte Person durch den Zugbegleiter, an die Bundespolizei übergeben werden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun Reisende, die sich in dem verschlossenen Wagen aufhielten. Personen die eine verdächtige Beobachtung gemacht oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

