POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: 18-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Heidelberg-Pfaffengrund: 18-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Am frühen Dienstagmorgen war ein 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto im Stadtteil Pfaffengrund und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Der junge Mann befuhr kurz nach Mitternacht mit seinem Opel Astra die Straße im Buschgewann. An der Kreuzung zum Kranichweg nahm er einer 34-jährigen Kia-Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. In der weiteren Folge kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche und einen geparkten Seat. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des Kia leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 18-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

