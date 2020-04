Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 17.50 und 18.10 Uhr, war in Hemsbach in der Hüttenfelder Str./L 3110 in Höhe der Zufahrt zum dortigen Wasserwerk ein weißer Kombi der Marke Hyundai abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter schlug im genannten Zeitraum die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz abgelegte schwarze Herrenhandtasche mit diversen Papieren und Plastikkarten. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 200 Euro, der Sachschaden ca. 500 Euro. Der Besitzer des Pkw hatte aus größerer Entfernung beobachtet, wie aus einem dunklen Fiat 500 mit hellerem Dach eine Person ausgestiegen und an sein Fahrzeug gegangen war. Möglicherweise handelte es sich hierbei um den Täter. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemsbach unter der Rufnummer 06201/71207 in Verbindung zu setzen.

