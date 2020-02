Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bebra - Am Dienstag (11.02.), im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 13:45 Uhr parkte eine 53-jährige Rotenburgerin ihren PKW in Bebra in der Luisenstraße in Fahrtrichtung Heidaustraße. Der PKW, ein grauer Kia Picanto, stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als die Rotenburgerin zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie die Beschädigung des linken Außenspiegels fest. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Anstoß an den Außenspiegel von der Unfallstelle entfernt ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

