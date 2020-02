Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges und geflüchtet

Alsfeld - Am Dienstag (11.02.), gegen 15:00 Uhr, parkte ein Alsfelder seinen schwarzen Toyota in der "Curtmanstraße" in Richtung "Soldanstraße" in Alsfeld. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass seine hintere linke Fahrzeugtür eingedrückt ist. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte augenscheinlich beim Rangieren die Beschädigung und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

