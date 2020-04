Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bei Rot in die Kreuzung: Motorradfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

An der Dortmunder Straße / BAB-Auffahrt A46 in Fahrtrichtung Hagen, kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 5.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Iserlohner auf seinem Motorrad die Dortmunder Straße in Richtung Schwerte. Eine 28-jährige Toyota-Fahrerin aus Iserlohn wollte aus Richtung Schapke kommend auf die A46 Richtung Hagen abbiegen. Nach Zeugenangaben soll sie bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Es kam zum Zusammenstoß (Foto). Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins Elisabeth Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell