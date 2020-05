Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Festnahme nach Diebestour in Holzhausen

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei konnte Freitagnacht einen 32-jährigen Mann festnehmen, der im Holzhausener Ortsgebiet zahlreiche Diebstähle begangen haben dürfte. Der Bramscher wurde gegen 22 Uhr auf einem Grundstück an der Sutthauser Straße von einem Nachbarn dabei erwischt, wie er ein Trekkingrad aus einer unverschlossenen Garage an sich nahm. Der Ertappte machte sich daraufhin aus dem Staub, konnte von der alarmierten Polizei dann später in Holzhausen angetroffen werden. Das zuvor von ihm gestohlene Fahrrad fand die Streife ganz in der Nähe auf. Weiterhin wurde am Ort des Diebstahls ein weiteres Fahrrad gefunden, dass der Bramscher offenbar auch gestohlen und zur Abholung bereitgestellt hatte. Wie sich weiter herausstellte, hatte der Täter einen Transporter im Ortsgebiet geparkt, mit dem er die Beute wegfahren wollte. In dem Fahrzeug und an weiteren "Bunkern" konnte die Polizei schließlich noch eine Vielzahl von mutmaßlich gestohlener Gegenstände auffinden. Teilweise stammten diese offenbar aus unverschlossenen Autos, die der Täter durchsucht hatte. Einen Teil der Beute konnte bereits Tatorten zugeordnet werden, teilweise ist die Herkunft der Gegenstände aber noch offen. So kennen die Ermittler noch nicht die Eigentümer von zwei Kabeltrommeln, einem Bolzenschneider und einem silberfarbenen Koffer mit einem Winkelschleifer. Ebenso ist nicht noch nicht bekannt, wohin ein Dreieckschleifer, ein Baustellenradio sowie ein LED-Baustrahler gehören. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell