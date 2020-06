Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Alleinunfall in Dortmund-Eving

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0595 Am gestrigen Tag, 9.6., kam es auf der Evinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer.

Gegen 22.40 Uhr fuhr der 59-jährige Dortmunder auf einem Fahrrad über die Evinger Straße in Richtung Süden. In Höhe der Hausnummer 365 stürzte er ersten Zeugenangaben zufolge ohne Fremdeinwirkung aus bislang ungeklärter Ursache in den dortigen Gleiskörper der Straßenbahn.

Der Dortmunder zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

