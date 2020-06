Polizei Dortmund

POL-DO: Und wieder tragen zwei Raser, wenn auch unfreiwillig, zur Verbesserung der Luftqualität bei - Polizei stellt Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0593

Ein mutmaßliches Rennen auf dem Wall kostete am gestrigen Abend (8.Juni) erneut zwei junge Männer die Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone. Unfreiwillig leisten sie somit ihren Beitrag zu "Unsere Stadt soll sauberer werden".

Im Rahmen der Bekämpfung der illegalen Kraftfahrzeugrennen fiel Beamten der Dortmunder Polizei gegen 20.40 Uhr auf dem Schwanenwall ein Audifahrer auf, dessen Fahrweise unter anderem durch häufiges Wechseln der Fahrstreifen auffällig erschien. Die Beobachtungen sollten sich auszahlen.

An der Einmündung Königswall / Brinkhoffstraße musste der Audi verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten- neben ihm ein BMW. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhren beide mit quietschenden Reifen an und versuchten offenbar die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Die Fahrzeuge der jeweiligen Fahrer erreichten hierbei Geschwindigkeiten jenseits der erlaubten 50 km/h. Die Beamten hielten das Duo nach weiteren zu beobachtenden Beschleunigungsrennen an der Kreuzung Hiltropwall / Hohe Straße an.

Vor Ort zeigten sich die Fahrer, ein 18-jähriger Dortmunder und ein 20-jähriger Bergkamener uneinsichtig - denn ein Rennen will man nicht gefahren sein. Die Polizisten stellten die Fahrzeuge, Führerscheine und Mobiltelefone sicher.

Die jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens sowie mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Umwelt ist dankbar.

