POL-UL: (BC) Kirchdorf/ Iller - Unbekannte Frau lebensgefährlich verletzt

Nach der Identität einer Seniorin sucht die Polizei nach einem Unfall von Dienstag bei Oberopfingen.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war ein Transporter auf einem Verbindungsweg von Heimertingen in Richtung Oberopfingen unterwegs. Vor ihm fuhr eine Radlerin. Der 53-jährige Fahrer sah die Frau nicht. Auf der Brücke über die A7 rammte er sie. Die Seniorin stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Die Identität der Verletzten kennt die Polizei noch nicht. Die Frau trug bei ihrer Fahrt keinen Helm. Sie wird auf etwa 75 Jahre geschätzt, ist etwa 170 cm groß und kräftig. Ihre Haare sind halblang und weiß. Bei ihrer Fahrt trug die Seniorin eine blaue Strickweste, blaue Jeans und blaue Schuhe. Ihr Damenrad der Marke Bauer ist schwarz. Das Zweirad hat eine Drei-Gang-Nabenschaltung. Wer Hinweise auf die Identität der Frau geben kann, wir gebeten sich bei der Laupheimer Verkehrspolizei unter (07392/96300) zu melden.

