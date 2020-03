Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150320-200: Spielautomaten geknackt

Engelskirchen (ots)

In der Hahner Straße in Engelskirchen-Remerscheid sind Kriminelle in eine Kneipe eingebrochen. Nachdem sie erfolgreich ein Fenster aufgehebelt hatten, nahmen sie sich in der Kneipe zwei Spielautomaten vor. Sie hebelten die Automaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Der Einbruch muss sich am Samstag (14. März) in der Zeit zwischen 0:45 Uhr und 7:45 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell