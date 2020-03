Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130320-197: Coronavirus - Betrüger nutzen Corona-Epidemie für ihre Zwecke

Oberbergischer Kreis (ots)

Betrüger sind immer sehr erfinderisch und nehmen gerne aktuelle Entwicklungen auf, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. So gibt es bereits erste Fälle in Deutschland, bei denen sie in Abänderung des sogenannten Enkeltricks eine angebliche Erkrankung von Familienangehörigen mit dem Coronavirus vortäuschen. Unter dem Vorwand, dringend Geld für Behandlungskosten und teure Medikamente zu benötigen, setzen sie ihre Opfer unter Druck. Egal, mit was für einer Geschichte Betrüger aufwarten - mit der Devise, niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben, sind Sie vor derartigen Betrügereien gut geschützt. Weitere Tipps zur Betrugsprävention finden Sie im Internet unter der Adresse: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

