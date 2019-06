Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugin verhindert Diebstahl

Arnsberg (ots)

In einem Supermarkt am Widayweg verhinderte eine 41-jährige Frau am Freitag einen Diebstahl. Gegen 13.30 Uhr beobachtete die Meschederin, wie eine Diebin in einen Stoffbeutel einer 81-jährigen Frau griff. Den Beutel trug die Seniorin um ihre Schulter. Die couragierte Frau sprach die Diebin an und nahm ihr die entwendete Geldbörse aus der Hand. Die Täterin flüchtete anschließend ohne Beute aus dem Geschäft. Beschreibung: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,50 Meter groß, südländisches Aussehen, dunkle Haare zum Zopf gebunden, Kapp, blaue Jacke, pinke Hose, schlechte Deutschkenntnisse Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

