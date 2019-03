Polizei Gütersloh

POL-GT: 7-jähriger bei Unfall in Rietberg leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Auf der Bahnhofstraße wurde am Montagnachmittag (25.03., 15.00 Uhr) ein 7-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Der 7-Jährige fuhr die Bahnhofstraße in Richtung Neuenkirchen auf dem linken Gehweg. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte mit seinem Auto von einer Zufahrt nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Jungen. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad und an dem Auto waren keine Sachschäden erkennbar.

