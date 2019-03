Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Shisha-Bar

Gütersloh (ots)

Halle (CK) - In der Zeit vom frühen Sonntagmorgen (24.03., 00.30 Uhr) bis Montagmorgen (25.03., 08.30 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zum rückwärtigen Bereich eines Gebäudes an der Alleestraße und gelangten von dort aus in den Lagerraum einer Shishabar.

Anschließend durchwühlten und verwüsteten die Täter teilweise die Inneneinrichtung der Bar. Mit Bargeld und einem Festplattenrecorder flüchteten die Einbrecher schließlich vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

