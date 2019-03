Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Gütersloh - zwei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf der Carl-Miele Straße kam es am Montagabend (25.03., 19.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Gütersloherinnen schwer verletzt wurden. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Carl-Miele Straße in Richtung Pfälzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Straße ab. Ihr Auto kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und ihre 33-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Gütersloher und ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Das Auto und der Baum wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6500 Euro.

