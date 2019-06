Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte bei Motorradsturz

Brilon (ots)

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr stürzte ein Ehepaar aus Hamm auf der Bundesstraße 516 vom Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen rutschte die Maschine auf einer bislang unbekannten Flüssigkeit zur Seite. Der 57-jährige Mann fuhr mit seiner 43-jährigen Frau auf der Bundesstraße in Richtung Rüthen. In einer Kurve kam das Motorrad auf der Flüssigkeit ins Rutschen. Bei dem anschließenden Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang insbesondere der Herkunft der Flüssigkeit dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell