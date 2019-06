Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Eine Nebelanlage vertrieb in der Nacht zum Montag Einbrecher auf der Straße "Am Hagenblech". Gegen 03.45 Uhr lösten die Alarm- und Nebelanlage einer Spielhalle aus. Als die Polizei nach wenigen Minuten vor Ort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Diese hatten zuvor versucht einen Notausgang aufzubrechen. Hinweise zu den Einbrechern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Durch ein aufgehebeltes Seitenfenster gelangten unbekannte Täter in ein Büro eines Anbieters für Bauelemente an der Wagenbergstraße. Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr, fand der Einbruch statt. Im Gebäude brachen sie einen Tresor auf. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Zwischen Freitag, 11.55 Uhr, und Samstag, 09 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Post Shops am Moosfelder Ring auf. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und Briefmarken. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

