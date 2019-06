Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in einem Klinikzimmer

Marsberg (ots)

Am Samstag, 09:00 Uhr, entstand aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in der Straße "Weist". Die Flammen wurden durch das Personal mit hauseigenen Feuerlöschern eingedämmt. Vorsorglich wurden starke Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt. Es entstand lediglich ein Schaden in dem mit zwei Betten belegten Zimmer. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

