POL-NB: Brand eines Bungalows in 17509 Netzeband (LK VG)

Am 28.11.2018, um 15:14 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Bungalows in der Wiesenstraße in 17509 Netzeband im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfachte der 49-jährige Bewohner des Bungalows im Ofen ein Feuer. Hierbei setzte er versehentlich brennbares Material, welches sich im Nahbereich des Ofen befand, in Brand. Durch das sich schnell ausbreitende Feuer brannte der Bungalow bis auf die Grundmauern nieder. Der 49-jährige Bewohner erlitt beim Versuch das Feuer zu löschen eine Rauchgasvergiftung. Er wurde durch einen angeforderten Rettungswagen zur weiteren Beobachtung ins Klinikum Greifswald verbracht. Durch das Feuer entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

