Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Entwendete und beschädigte Verkehrszeichen in Rodenkirchen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende sind mehrere Verkehrszeichen in Rodenkirchen entwendet und beschädigt worden.

Im Zeitraum von Freitag, 15. März 2019, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2019, 08:15 Uhr, wurden an der Braker Straße in Alse zwei Ortsschilder entwendet, die Masten waren verbogen. An der Abser Straße wurde ein Geschwindigkeitszeichen entwendet, auch hier war der Mast verbogen. Kurz vor dem Bahnübergang an der Abser Straße wurde ein Gullydeckel ausgehoben und entwendet. Im weiteren Verlauf der Alma-Rogge-Straße wurden an der Einfahrt zur Ladestraße ein Leitpfahl und ein Parabolspiegel beschädigt.

Der Gesamtschaden wurde auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Randalierer nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell