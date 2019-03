Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht +++ Verursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Vor einer Bar in der Straße 'Am Stadion' wurde am Sonntag, 17. März 2019, ein VW Golf beschädigt.

Ein Gast der Bar schaute gegen 22:10 Uhr aus dem Fenster und konnte sehen, wie ein Pkw rückwärst aus einer Parklücke gefahren wurde und dabei gegen den geparkten VW Golf gestoßen ist. Der Zeuge konnte den Fahrer erkennen und sich das Kennzeichen merken.

Die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst stellten am geparkten Pkw Schäden fest, die auf ungefähr 1.000 Euro beziffert wurden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der Verursacher angetroffen werden. Er gab zu, den Pkw gefahren zu haben, hatte den Zusammenstoß mit dem geparkten VW aber nicht bemerkt.

Auch an seinem Fahrzeug konnten Schäden festgestellt werden, die auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt werden. Außerdem bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,35 Promille.

Gegen den Fahrer, einen 21-jährigen Delmenhorster, wurden Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

