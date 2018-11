POL-VIE: Willich-Wekeln: Tageswohnungseinbrecher hebeln Tür auf

Willich-Wekeln (ots) - Am Mittwoch, zwischen 16.30 und 21.40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Bonnenring in Wekeln ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür und gelangten auf diesem Wege ins Haus. Ob etwas gestohlen wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1675)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell