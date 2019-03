Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfälle durch Hagelschauer

Delmenhorst (ots)

Unfälle durch Hagelschauer

Ein Hagelschauer verwandelte am 17.03.2019, um 13:20 Uhr, die A1 bei Harpstedt am frühen Sonntagnachmittag in eine Rutschbahn. Zwei Fahrzeugführer, welche in Richtung Hamburg unterwegs waren, kamen mit den Witterungsbedingungen nicht zurecht und schleuderten jeweils alleinbeteiligt in die Schutzplanken. Ein Toyota Yaris, gefahren von einer 23-jährigen Schleswig Holsteinerin, prallte nach einem Fahrstreifenwechsel gegen die Mittelschutzplanke und kam mit dem Heck voran auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Ein Porsche 911 Carrera 4S kollidierte aufgrund eines missglückten Bremsmanövers frontal mit der Seitenschutzplanke. Während an dem Toyota lediglich Bagatellschaden entstand, wird der Schaden an dem Porsche auf 20.000 Euro geschätzt. Durch die Unfälle entwickelte sich ein kurzer Rückstau. Die rasche Bildung der Rettungsgasse wurde durch die Autobahnpolizei Ahlhorn ausdrücklich gelobt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell