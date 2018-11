POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Landesstraße 104, Höhe Jägerhof, ein Verkehrsunfall, als ein Autofahrer in einer starken Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort zunächst mit einem Telefonmasten kollidierte. Im weiteren Verlauf setzte das Fahrzeug seine Fahrt auf dem Seitenstreifen fort und der Pkw-Lenker leitete erst zeitverzögert einen Bremsvorgang ein. Dennoch kam es zur Kollision mit einem weiteren Telefonmasten. Beide wurden total zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

