POL-FR: Ihringen - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Ihringen - Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Ihringen rückwärts aus und kollidierte mit einem auf der gegenüberliegenden Straßeenseite ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, verständigten zeitnah die Polizei und die flüchtige Autofahrerin konnte ermittelt werden. Sie wird angezeigt.

