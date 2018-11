POL-FR: Breisach-Gündlingen - Diebstahl von Radlader

Freiburg (ots) - Breisach - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Rimsinger Straße in Breisach-Gündlingen ein Radlader entwendet. Bislang unbekannter Täter öffnete die Kabine und brachte das Fahrzeug zum Laufen. Danach wurde der Radlader zirka 600 Meter weit über das Feld in Richtung Rimsinger Ei gefahren und dort offensichtlich auf einen Hänger oder Tieflader aufgeladen. Der Radlader hat eine weiß/beige Lackierung und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls eine Gabel statt einer Schaufel montiert. Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen dürfte die Tatzeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr liegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 entgegen.

