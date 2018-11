POL-FR: Görwihl: Schlägerei auf Heimweg - ein Verletzter

Freiburg (ots) - Ein Verletzter hatte eine Schlägerei in Görwihl in der Nacht zum Sonntag zur Folge. Gegen 03:15 Uhr waren auf dem Gelände der Schule in der Kirchstraße mehrere Personen aneinander geraten. Ein 21-jähriger soll auf dem Heimweg von einer Veranstaltung unvermittelt von einer oder mehreren Personen von hinten attackiert und geschlagen worden sein. Er wurde dadurch verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Waldshut. Die Gruppe der Aggressoren soll aus sechs bis sieben Personen bestanden haben. Der Polizeiposten Görwihl (Kontakt 07764 932998-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

