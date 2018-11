POL-FR: Rickenbach: Diebstähle auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Seit mehreren Monaten hat es immer wieder Diebstähle und Sachbeschädigungen auf einem Parkplatz in Rickenbach gegeben. Der Abstellplatz, der zu einem Autohaus gehört, liegt im Industriegebiet Schaffeld. Zuletzt wurde ein dort abgestellter VW T5 Campingbus beinahe ausgeschlachtet. Am Bus, der wegen eines Defektes seit September dort stand, wurde eine Markise demontiert und aus dem Innenraum wurden die drehbaren Vordersitze sowie Teile der Innenverkleidung und Innenbeleuchtung entwendet. Wie der verschlossene Bus geöffnet wurde, ist noch unbekannt. Der Täter ließ dafür zwei völlig abgenutzte Sitze, auch aus einem T5, im Fahrzeug zurück. Davor kam es mehrmals zu Dieseldiebstählen. Aus dort abgestellten Fahrzeugen wurde der Kraftstoff abgezapft, Ende August wurde sogar ein Pkw aufgebrochen und die beiden amtlichen Kennzeichen gestohlen. Mehrfach wurden auch Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen. Der Polizeiposten Görwihl bittet um sachdienliche Hinweise. Wer in letzter Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07764 932998-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell