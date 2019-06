Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Verwaltungsgebäude

Meschede (ots)

In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr, bis Samstag, 05:50 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude der Straße "Auf´m Brinke" ein. Dieses ist unmittelbar an die A46 angrenzend. Der Zugang erfolgte durch ein Toilettenfenster des ersten Stocks. Im Innern wurden mehrere Türen und Schränke aufgebrochen. Durch die Berechtigten erfolgt eine Aufstellung der entwendeten Gegenstände. Die Auswertung vorhandener Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Zeugenhinweise werden erbeten. (PK)

