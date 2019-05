Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in einer Wohnung

53881 Euskirchen (ots)

Am Freitag gegen 14.00 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Euskirchen-Flamersheim gemeldet. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Zwei der Bewohner (55 und 78 Jahre alt) erlitten eine leichte Rauchvergiftung und Verbrennungen an den Händen, weil sie zunächst versucht hatten, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte in der Wohnung einen elektrischen Fernsehsessel, einen Bürostuhl und eine Bügelstation löschen, zu einem Gebäudeschaden ist es dabei nicht gekommen. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen, nachdem die Feuerwehr alles durchgelüftet hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein technischer Defekt im Fernsehsessel.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell