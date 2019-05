Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

53919 Weilerswist (ots)

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursachten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Garage an der Saarstraße. Am frühen Donnerstagmorgen (04.00 Uhr) schlug der Hund des Geschädigten an. Dem schenke er keine Aufmerksamkeit. Als er dann später die Garage betreten wollte, bemerkte er das offenstehende Garagentor. Unbekannte hatten das elektrische Tor einfach hochgeschoben und damit zerstört. Aus der Garage selbst nahmen sie lediglich einen Fünfliter-Kanister Motorenöl mit.

