Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (24.02.2019) bis Dienstag (26.02.2019) aus einer Tiefgarage an der Störzbachstraße ein Motorrad der Marke BMW und aus der Tiefgarage des Nachbarhauses ein Motorrad der Marke KTM gestohlen. Der 39 Jahre alte Besitzer der BMW hatte die Maschine am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf dem Stellplatz in der Garage abgestellt und diese gesichert. Am Dienstag gegen 12.45 Uhr bemerkte er den Diebstahl der weißen Maschine vom Typ S 1000 RR. Das Motorrad hatte einen Zeitwert von rund 19.000 Euro, dem Besitzer wurde zudem die gleiche Maschine vor Jahresfrist dort schon einmal gestohlen. In der Garage des Nachbarhauses stellte der 33-jährige Besitzer der orangene KTM vom Typ 1290 Super Adventure R am Montag (25.02.2019) diese gegen 15.30 Uhr ab und sicherte sie. Am Dienstag gegen 07.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl seines Motorrades. Der Schaden beträgt hier geschätzte 18.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell