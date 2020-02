Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette offenbar sexuell bedrängt

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (02.02.2020) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 22-Jährige in einem Hotel sexuell bedrängt zu haben. Die 22 Jahre alte Frau ging gegen 02.40 Uhr in dem Hotel auf die Toilette. Kurz nachdem sie den Toilettenraum betreten hatte, kam auch der 44-Jährige hinzu und öffnete seine Hose. Er manipulierte an seinem Glied und drängte sie in eine Kabine. Der Frau gelang es, über die Toilettenwand zu flüchten und die Polizei zu rufen. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann noch im Hotel an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell