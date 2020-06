Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Huckarde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Huckarde ist am heutigen Montagvormittag (8. Juni) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Lkw erfasste den Mann offenbar beim Abbiegen.

Zeugenaussagen zufolge hielt der Fahrer eines rumänischen Lkw gegen 11.35 Uhr an einer roten Ampel in der Straße Hülshof. Als diese auf Grün umsprang, bog der Sattelzug nach rechts in die Rohwedderstraße ab. Dabei übersah der 61-Jährige offenbar einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Der Lkw erfasste zunächst das Rad und anschließend den Mann. Zeugen hatten den Fahrer anschließend durch lautes Hupen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht, so dass dieser seine Fahrt umgehend stoppte.

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Zudem landete an der Unfallstelle ein Rettungshubschrauber.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

