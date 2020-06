Polizei Dortmund

POL-DO: Dreister Dieb nutzt Notlage einer 16-Jährigen aus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0589

Ein dreister Dieb hat am Sonntagnachmittag (7. Juni) die Notlage einer 16-Jährigen ausgenutzt und ihr Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Zeugenangaben zufolge hatte sich die junge Dortmunderin gegen 15.45 Uhr in der Haltestelle Stadtgarten, auf dem Bahnsteig der U 42 in Richtung Hombruch, aufgehalten, als sie kurzzeitig ohnmächtig wurde. Sofort kümmerten sich mehrere Passanten um die 16-Jährige und riefen auch Rettungskräfte hinzu. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, bemerkte die Jugendliche jedoch, wie ein angeblicher Helfer ihr das Mobiltelefon aus der Hand zog. Er rannte daraufhin weg und entkam in eine Bahn der U 42.

Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, blondes Haar, westeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer weißen Jacke mit neongrünen Aufdrucken, hatte eine Tasche, einen Rucksack und eine blaue Flasche dabei. Entwendet wurde ein iPhone in Rosa.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Die eingesetzten Polizeibeamten brachten die 16-Jährige nach einer ersten Behandlung durch Rettungskräfte nach Hause.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell