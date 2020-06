Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Westerfilde - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0588 Unbekannte Täter am Freitag, 5.6., einen 13-jährigen Dortmunder ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr saß der Junge auf seinem Fahrrad am S-Bahnhof Westerfilde und wollte mit dem Zug der S 2 nach Mengede fahren. Auf dem Bahnsteig zerrte ihn plötzlich ein unbekannter Jugendlicher von seinem Fahrrad und nahm ihn in den Schwitzkasten. Ein weiterer Täter nahm das Fahrrad an sich und flüchtete zusammen mit weiteren Jugendlichen vom Bahnhof.

Es soll sich um eine Gruppe von drei bis fünf jugendlichen Tätern gehandelt haben. Ein Täter kann beschrieben werden. Demnach handelt es sich um einen 17 bis 19 Jahre alten und circa 180 bis 185 cm großen jungen Mann. Er hatte eine stabile Statur und kurze blonde Haare. Er soll westeuropäisches Aussehen gehabt haben und eine Brille mit runden Gläsern getragen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Thermojacke und einer schwarzen Jogginghose.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

