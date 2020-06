Polizei Dortmund

POL-DO: Illegales Rennen auf dem Wall - Polizei beschlagnahmt Autos und Führerscheine

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0585 Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen zur Bekämpfung der Raserszene haben Polizeibeamten bei einem Rennen in der Nacht zu Sonntag (7.6.) zwei Autos und zwei Führerscheine beschlagnahmt.

Gegen 0.55 Uhr bemerkten Polizeibeamte zwei Autofahrer, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Löwenstraße in östliche Richtung befuhren. Innerhalb einer Tempo-30-Zone wurden geschätzte Geschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h erreicht. Aufgrund des hohen Tempos wurden beide Fahrzeuge deutlich in den Gegenverkehr der Löwenstraße getragen. Ein Auto geriet sehr nah an den linksseitigen Gehweg. Im Verlauf der Löwenstraße beschleunigten sie augenscheinlich mit maximaler Motorleistung, "Rechts vor Links" an der Einmündung Töllnerstraße wurde nicht beachtet. Es folgten gefährliche Überholmanöver von ordnungsgemäß fahrenden Autos, inklusive scharfem Einscheren. Nach weiterer Beschleunigung, auch beim Durchfahren einer Baustelle, konnten die Beamten dem menschengefährdenden Verhalten ein Ende setzen und die Autos im Bereich Heiliger Weg anhalten.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 22-Jährigen Mann aus Gelsenkirchen sowie einem 25-jährigen Siegburger.

Die Polizisten beschlagnahmten beide Autos und Führerscheine der Raser. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen illegalem Autorennen bzw. grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit. Das nächste Rennen wird wohl zu Fuß durchgeführt werden. Ist auch gesünder für alle.

